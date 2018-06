Inovação nos setores tradicionais

A Riopele venceu recentemente o Prémio Nacional de Inovação da COTEC, com a marca Tenowa de tecidos sustentáveis e ecológicos. A distinção vem reforçar a ideia de que as empresas dos setores tradicionais, neste caso o têxtil, e com um longo passado – a Riopele conta já com 91 anos de atividade – podem ser verdadeiramente inovadoras, à semelhança das startups de base tecnológica.

Importa desfazer o mito de que as empresas dos setores tradicionais têm pouca apetência para a inovação, baixa intensidade tecnológica e produtos pouco diferenciados. Muitas PME tradicionais interiorizaram já que, para serem competitivas, devem apresentar propostas de valor inovadoras. Podem não ser disruptivas ou revolucionárias mas, no seu dia a dia, estão a introduzir mudanças na cadeia de valor, com o intuito de melhorar a performance empresarial.

De resto, a inovação não se centra apenas no produto ou no processo. Em áreas como a das vendas, da distribuição, do marketing ou da gestão, por exemplo, também se pode ser inovador. Por outro lado, a inovação não tem necessariamente de resultar da interface entre o tecido empresarial e o meio académico, apesar de esta relação ser, como sabemos, de grande importância económica. Na verdade, as atividades de I&D têm resultados comerciais limitados em setores de baixa intensidade de conhecimento ou menos sofisticados tecnologicamente.