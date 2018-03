Iniciativa Liberal desafia cidadãos portugueses a redigirem o seu programa político

Até ao final do mês de abril, qualquer cidadão português terá a possibilidade de contribuir (“com propostas e ideias”) para a redação do programa político da Iniciativa Liberal (IL). Trata-se do mais recente partido político português, já formalizado no Tribunal Constitucional, que acaba de disponibilizar “o texto-base para receber contributos dos cidadãos, com o objetivo de construir as suas bases programáticas”.

Para participar, basta aceder à página “agenda.liberal.pt“, a plataforma colaborativa da IL, e seguir as instruções. Na Convenção Nacional da IL, agendada para o primeiro fim-de-semana de maio, será aprovada a versão final do documento que constituirá o programa político deste novo partido. “Será mais um passo fundamental num processo participativo que visa produzir um documento com soluções para uma nova visão da sociedade, com mais liberdade política, social e económica para Portugal,” enaltece Miguel Ferreira da Silva, presidente da IL.

“Viemos para fazer política de forma diferente e é nestes processos que o começamos a demonstrar. Defendemos uma cidadania activa, não restrita a um pequeno grupo que quer impor as suas ideias. Foi assim com o manifesto, está a ser com o programa político e será esse o formato para os programas eleitorais,” declara Miguel Ferreira da Silva. Importa salientar que, em 2019, a IL vai apresentar candidaturas às eleições europeias e legislativas.