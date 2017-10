Informa D&B revela que em setembro apenas 16,3% das empresas cumpriram os prazos de pagamento

Segundo o Barómetro Informa D&B, que analisa a dinâmica de nascimentos, encerramentos, insolvências e cumprimento dos prazos de pagamento do universo de empresas e outras organizações em Portugal, até setembro deste ano foram criadas mais empresas, encerraram menos empresas que no período homólogo de 2016, mantém-se a tendência de descidas das insolvências, mas os pagamentos em atraso têm o pior registo em dois ano.

Nos primeiros 9 meses de 2017 foram criadas 30.860 novas entidades, encerraram 9.830 e iniciaram-se 2.005 processos de insolvência.

Por comparação com o período homólogo de 2016, a constituição de empresas aumentou, ainda que não de forma homogénea nos vários setores e distritos analisados. Já o número de

encerramentos diminuiu. Redução que se mostrou mais consistente a partir de abril.

As insolvências mantêm a tendência de descida iniciada em 2013. “Esta dinâmica é o reflexo da evolução da conjuntura económica”, refere a Informa D&B.

Entre janeiro e setembro de 2017 foram criadas mais 2.184 empresas do que no período homólogo de 2016, traduzindo–se numa subida de 7,6%.

“Após um início de ano instável, os últimos cinco meses foram de crescimento no número

de constituições de empresas. Esta subida dá-se após a interrupção, em 2016, de um ciclo

de expansão de três anos consecutivos iniciado em 2013 e que culminou em 2015, o melhor ano em constituições de empresas e outras organizações desde 2007”, refere o relatório.

“Esta evolução nos nascimentos não é, no entanto, homogénea a todos os setores”, refere.

Este crescimento foi alicerçado, sobretudo no aumento de constituições de empresas nos cinco setores: as Atividades imobiliárias (+25,4%) que pelo 4.º ano consecutivo que cresce mais de 20%; a Agricultura, pecuária, pesca e caça (+16,9%) que retoma o crescimento após a forte queda em 2016; a Construção (+16,6%) que consolida os sinais de recuperação iniciada em 2013 depois da forte contração que afetou o setor nos últimos anos; os Serviços (+10,0%), setor com mais empresas no tecido empresarial e nos nascimentos, retomou o crescimento após a queda ligeira ocorrida em 2016; e o setor do Alojamento e restauração (+8,1%) que mantém o ritmo positivo de nascimentos desde 2013, passando para 2ºlugar por troca com o Retalho.

Do lado das descidas, destacam-se os setores do Retalho (2º maior em número de empresas) e indústrias transformadoras (maior em volume de negócios e exportações) onde foram criadas, respetivamente, menos 228 e menos 126 empresas do que no período homólogo.

“A queda nas Indústrias transformadoras revela a continuidade de uma tendência já verificada em 2016”, refere a Informa D&B. Todas as regiões do país subiram o número de constituições de empresas.

A Informa D&B revela ainda que a Área Metropolitana de Lisboa mantém a liderança, registando

37,8% dos nascimentos e distanciando-se da região Norte, com 31,3%. Na análise por distritos, Lisboa registou uma subida de 13,6% relativamente ao período homólogo de 2016, sendo responsável por mais de metade do aumento de nascimentos de empresas no país, sem surpresas alavancado pelo crescimento no setor das Atividades imobiliárias.

Destaque positivo também para os distritos de Setúbal (+16,2%) e Faro (+17,9%) que aceleram

face ao ano passado, sobretudo pelo crescimento nos setores dos Serviços (em ambos), da Construção (mais evidente em Setúbal) e do Alojamento e restauração (mais expressivo em Faro). O distrito do Porto inverte a tendência de descida de 2016, subindo 2,6% neste indicador.

Fecham menos empresas

Durante os primeiros 9 meses de 2017, os encerramentos diminuíram 3,6% (-371 empresas) face ao período homólogo do ano passado, abrandando a descida verificada em 2016 (-6,8%). Este decréscimo apresentou-se mais consistente a partir de abril.

Embora a maioria dos setores mantenha ou reduza o número de encerramentos de empresas, são os principais setores (Serviços, Retalho, Construção e Grossista), que mais contribuíram para a melhoria neste indicador. De destacar também para as Indústrias transformadoras, onde encerraram menos 2,8% de empresas, invertendo a tendência de subida de 2016.

O setor do Alojamento e restauração registou uma subida ligeira (+1,1%) nos encerramentos, e ultrapassou a Construção, sendo agora o terceiro setor com mais dissoluções de empresas. Apenas a Agricultura, pecuária, caça e pesca registou uma subida mais significativa (14,2%) neste indicador.

A maioria dos distritos desce ou mantém o número de extinções, com destaque positivo para o Porto, com a maior queda absoluta: menos 208 encerramentos (-11,7%). Os outros dois principais distritos em número de encerramentos, Lisboa (1.º) e Braga (3.º) mantêm-se em contraciclo face ao resto do país, com mais 88 e 41 encerramentos, respetivamente. O distrito de Lisboa aliás, inverte a tendência de descida registada no ano anterior.

Nos últimos 12 meses, o rácio de nascimentos/encerramentos foi de 2,5, valor ligeiramente superior ao verificado há um ano (2,3). Os setores que registaram rácios mais elevados foram as Atividades imobiliárias, onde foram criadas 5,4 entidades por cada uma que encerrou, e Agricultura, pecuária, pesca e caça com 4,1, e as Telecomunicações com 3,3.

Os Serviços, o setor com maior número de empresas, registou 3,1 constituições por cada encerramento, o que a prosseguir este ritmo levará a um reforço do peso deste setor no tecido empresarial.

Novas insolvências continuam a cair

Nas insolvências, mantém-se o ciclo de descida iniciado em 2013, “tendência quase generalizada a todos setores e distritos”, diz a nota.

Nos primeiros 9 meses de 2017, foram iniciados menos 569 novos processos de insolvência do que no período homólogo de 2016. Quase dois terços dos novos processos estão concentrados em 4 setores (Indústrias transformadoras, Retalho, Serviços e Construção) e desceram em todos eles, com destaque para a Construção (-138 novas insolvências, -32,2%).

As Indústrias transformadoras voltam a lideram os novos processos de insolvência por troca com o Retalho, líder em 2016, e os Serviços ocupam agora a 3º posição depois de ultrapassarem a Construção, líder entre 2012 e 2014..

Lisboa mantêm-se, desde 2013, como o distrito com mais novos processos de insolvência (503), ainda que este valor represente uma descida de 20,4% face a 2016, seguido pelo distrito do Porto, líder até 2012, com 464 (-21,5%).

Mas nem tudo são rosas. Os pagamentos em atraso aumentaram e têm o pior registo em 2 anos. “Em setembro, apenas 16,3% das entidades cumpriram os prazos de pagamento acordados, atingindo o valor mais baixo de 2017 e inclusive dos últimos 2 anos, divergindo ainda mais da média europeia”, diz o relatório.

O atraso médio de pagamento é de 26 dias, em linha com os últimos 12 meses.