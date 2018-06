Inflação: Governador do Banco da Irlanda alinha com Draghi no pedido de paciência

O governador do Banco Central da Irlanda, Philip Lane, defendeu que a experiência mostra que uma inflação persistentemente baixa requer “uma resposta vigorosa do banco central”. No Fórum BCE, que decorre até quarta-feira em Sintra, o governador irlandês lembrou que o programa da compra de ativos do banco central da zona euro deverá traduzir-se num acréscimo de 1,9 pontos percentuais na inflação, entre 2016 e 2020.

O programa de estímulos, que o BCE anunciou na semana passada irá terminar em dezembro, levou à aquisição de biliões de euros em dívida pública e privada na zona euro. Lane sublinhou, em linha com o que o banco central defende, que é necessária paciência. “Tais medidas demoram a surtir efeito, de tal forma que a diferença entre a inflação atual e o objetivo de inflação pode apenas reduzir gradualmente”.

Num discurso centrado em como podem os bancos centrais responder a uma inflação baixa, como devem reagir aos choques contrários à inflação e quão eficazes têm sido as medidas da política monetária não convencionais, justificou a política de compra de ativos levada a cabo pelo BCE no verão de 2014 e realçou que uma política monetária “excessivamente restritiva também poderia ter contribuído para impulsos recessivos adicionais”.