Inflação em Portugal acelerou para 1% em maio

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) teve uma variação homóloga de 1% em maio, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, um valor que representa uma aceleração face aos 0,4% do mês anterior.

Em termos mensais, a variação foi de 0,4%, o que compara com 0,7% em abril. Os dados confirmam, desta forma, a estimativa rápida que o INE divulgou no final de maio.

“A aceleração do IPC reflete a dissipação do efeito de base associado ao calendário da Páscoa em 2017, tal como referido no destaque do mês anterior, e também a evolução recente dos preços dos combustíveis”, referiu o INE, em comunicado.