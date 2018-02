Inflação da zona euro desce para 1,3% na zona euro e em Portugal está em 1,1%

A zona euro teve, em janeiro, uma taxa de inflação anual de 1,3%, confirmou hoje o Eurostat, adiantando que na União Europeia (UE) esta atingiu os 1,4%, ambas abaixo das registadas no mesmo mês de 2017.

Na zona euro, a taxa de inflação anual (na variação homóloga) situou-se em 1,3%, diminuindo 0,1 p.p. face ao mês anterior. A taxa de inflação anual da UE a 28 situou-se em 1,6% em janeiro de 2018, diminuindo em 0,1 p.p. face ao valor de dezembro.

A variação mensal do índice situou-se em -0,9% e -0,7% na zona euro e nos 28 países da União Europeia, respetivamente.

Os valores mais baixos do indicador observaram-se no Chipre – que registou uma inflação negativa de -1,5%, na Grécia (0,2%) e na Irlanda (0,3%), enquanto as taxas mais elevadas foram assinaladas na Lituânia e Estónia (3,6% cada) e na Roménia (3,4%).

Na comparação homóloga, os preços baixaram em 21 Estados-membros, mantiveram-se estáveis num e aumentaram nos outros seis, segundo descreveu a Lusa.

Portugal: inflação em janeiro situou-se em 1,1%

Em janeiro de 2018, a taxa de inflação anual (variação homóloga) em Portugal, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), situou-se em 1,1%, inferior em 0,5 pontos percentuais (p.p.). face ao mês anterior. Este valor representa uma variação mensal de -1,2% entre dezembro e janeiro de 2018.

A taxa de variação da média anual dos últimos 12 meses do IHPC foi de 1,5% para Portugal, de 1,5% para a Zona Euro e 1,7% para a UE a 28.