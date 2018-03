Inflação anual na zona euro recua para 1,1% em fevereiro

A taxa de inflação anual da zona euro recuou para os 1,1% em fevereiro, face aos 1,3% de janeiro, ficando abaixo dos 1,2% que o Eurostat tinha previsto na estimativa rápida, segundo o boletim hoje divulgado.

Em 28 de fevereiro, o Eurostat tinha estimado uma inflação de 1,2% nos 19 países da moeda única, acabando o recuo por ser mais acentuado, com a taxa a fixar-se nos 1,1%, que se compara com a de 1,3% de janeiro e os 2,0% de fevereiro de 2017. Já no conjunto da União Europeia (UE), a inflação anual foi de 1,3% em fevereiro, abaixo dos 1,6% de janeiro e dos 2,0% homólogos.

Este é o quarto mês consecutivo em que a taxa de inflação recua na zona euro e na UE. Em fevereiro, Chipre registou uma taxa de inflação negativa (-0,4%) e as menores subidas dos preços observaram-se na Grécia (0,4%), Dinamarca e Itália (0,5% cada).