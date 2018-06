“Infelizmente são as esperadas”, diz Cristas sobre as conclusões da cimeira das migrações

“Infelizmente, (as conclusões) são as esperadas, num contexto de uma Europa muito dividida”, criticou, Assunção Cristas sobre as conclusões da cimeira das Migrações. Numa visita à Feira do Cavalo de Ponte de Lima, a líder do CDS afirmou que em Portugal há “um largo consenso” sobre esta matéria, mas ressalvou que o mesmo não acontece em todos os países da União Europeia.

“Sabemos que só trabalhando bem, com regras, mas numa perspetiva de grande acolhimento e acolhimento humano, nós podemos progredir enquanto país, enquanto Europa, enquanto espaço no mundo que quer continuar a marcar-se pela diferença, mas sabemos que essa não é a perspetiva de todos os países na UE”, afirmou.

Para Assunção Cristas, os países que têm uma perspetiva de mais acolhimento devem resolver “as questões de fundo”, de forma a que sejam capazes de integrar, educar e dar trabalho aos migrantes. “Se não formos capazes de o fazer, falharemos e daremos mais lugar a outro tipo de abordagens e outro tipo de discursos que não nos trazem nada de bom e em relação aos quais o CDS é claro na sua rejeição”, rematou.