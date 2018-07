Neymar surge no relvado e queixoso numa publicação no Facebook do INEM. O Instituto Nacional de Emergência Médica alerta que "75,8% das chamadas para o 112 também não são emergências".

