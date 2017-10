INE: Turismo continua a crescer, mas desacelera em agosto

A atividade hoteleira em Portugal registou, no passado mês de agosto, um total de 2,4 milhões de hóspedes e 7,8 milhões de dormidas, uma variação homóloga positiva para ambos os índices de 4,6% e 3,2%, respetivamente, segundo os dados libertados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Entre janeiro e agosto os hóspedes aumentaram 8,6% e as dormidas 7,4%.

Apesar do aumento, o setor apresenta uma desaceleração face aos resultados verificados no mês anterior, algo que acontece pelo terceiro mês consecutivo. O mesmo se passa no mercado interno, cujas dormidas cresceram 0,5% face aos 3,7% conseguidos em julho, enquanto os mercados externos registaram um aumento de 4,6% (5,2% no mês anterior).

A desacelerar estão também as receitas totais conseguidas. Os 502,8 milhões de euros representam um aumento homólogo de 12,3%, face aos 13,1% registados em julho. Os proveitos de aposento atingiram 393,0 milhões de euros e também desaceleraram, crescendo 13,2% (15,2% em julho).