INE: Serviços e Construção sobem em janeiro face ao ano passado

O INE divulgou hoje os índices de Volume de Negócios nos Serviços; de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços; os índice de Produção na Construção e Obras Públicas Índices de Emprego e Remunerações na Construção.

Verifica-se que na comparação homóloga, quer os serviços quer o setro da construção subiram.

Em janeiro de 2018, o Índice de Volume de Negócios nos Serviços apresentou uma taxa de variação homóloga de 6,4%, superior em 3,1 p.p. ao valor registado em dezembro de 2017 (3,3%). Mas o mesmo índice (em valor absoluto) registou um valor de 75,7 pontos em janeiro de 2018, diminuindo 11,6 pontos em relação ao mês precedente (87,3 pontos em dezembro de 2017).

Por sua vez os Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços apresentaram, em janeiro de 2018, variações homólogas de 4,7%, 6,0% e 5,0%, respetivamente, o que compara com 4,0%, 4,9% e 0,8% registados no mês anterior.

Já em valor absoluto, os índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços (em valor absoluto) registaram, em janeiro de 2018, valores de 95,0 pontos, 92,8 pontos e 95,1 pontos, respectivamente, o que compara com 95,3 pontos, 109,0 pontos e 87,0 pontos, respectivamente, registados no mês anterior.

Em janeiro de 2018, o Índice de Produção na Construção (média móvel de três meses), corrigida dos efeitos de calendário e da sazonalidade registou uma taxa de variação homóloga de 3,0%, superior em 0,2 p.p. ao valor verificado no mês anterior (2,8%).

Neste período, os dois segmentos da construção tiveram comportamentos distintos. O segmento da Construção de Edifícios acelerou, passando de uma variação de 1,2% em dezembro para 1,9% em janeiro, enquanto o de Engenharia Civil abrandou 0,6 pontos percentuais (p.p.), para uma taxa de variação 4,7%.

A taxa de variação média dos últimos 12 meses (corrigida dos efeitos de calendário e da sazonalidade) foi equivalente à do mês anterior, fixando-se em 2,2% (2,2% em dezembro de 2017).

O Índice de Produção na Construção (em valor absoluto), corrigido dos efeitos de calendário e da sazonalidade, registou um valor de 102,5 pontos em janeiro de 2018, aumentando 2,2 pontos em relação ao mês precedente (100,3 pontos em dezembro de 2017). Na componente Construção de Edifícios, o índice aumentou de 100,8 pontos para 101,7 em janeiro de 2018 e na componente Engenharia Civil o índice aumentou de 99,5 pontos para 103,8 pontos em janeiro de 2018.

Em janeiro de 2018, os Índices de Emprego e Remunerações na Construção apresentaram variações homólogas de 2,2% e 2,9%, respetivamente. No mês de dezembro de 2017, as variações homólogas respetivas tinham sido de 2,2% e 1,6%.

A taxa de variação média dos últimos 12 meses foi de 2,1% no Índice de Emprego e de 2,0% no Índice de Remunerações.

O Índice de Emprego na Construção (em valor absoluto) registou, em janeiro de 2018, um valor de 99,7 pontos, aumentando 1,1 pontos relativamente ao mês precedente (98,6 pontos em dezembro de 2017). O Índice de Remunerações na Construção (em valor absoluto) apresentou um valor de 92,5 pontos em janeiro de 2018, diminuindo 18,9 pontos em relação ao mês anterior (111,4 pontos em dezembro de 2017).