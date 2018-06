INE organiza Conferência sobre Grupo Praia em Estatísticas da Governança

“O objectivo é apresentar o Grupo Praia, designadamente: mandato e objetivos, organização e mecanismo de trabalho, últimos progressos e próximos desafios”, diz o INE, sublinhando que “ao nível dos compromissos internacionais, o INE lidera o Grupo Praia em Estatísticas da Governança que foi criado na 46ª Comissão de Estatística das NU (CENU), em Março 2015 como uma “equipa de peritos” para congregar consensos sobre as Estatísticas de Governança”.

O Grupo Praia é um fórum de debates sobre as estatísticas da Governação e foi mandatada para trabalhar na produção, consolidação e apresentação de um manual (Handbook) em março de 2020, que deverá ser utilizado por institutos nacionais de estatísticas a nível mundial para produzir estatísticas oficiais sobre Governança ao nível das estruturas das Nações Unidas.

Este manual, segundo o INE, contemplará de uma forma estruturada, entre outros tópicos, os seguintes: a coordenação institucional e as metodologias estatísticas (conceitos, dimensões e definições operacionais; desenho de questionários; estrutura e procedimentos para os registos administrativos; plano de análise; e disseminação, etc).

Na 49ª sessão da CENU, realizada em Março deste ano, o Grupo Praia apresentou o seu relatório de atividades, onde destacou-se a elaboração de um working paper que servirá de base para a elaboração do manual e o progresso efetuado no desenvolvimento dos 7 indicadores do Tier III (indicadores sem metodologias definidas) do ODS16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), que o Grupo Praia apoia.

Para o ano de 2018, a principal atividade é a iniciação da elaboração do draft do manual de estatísticas de governança através do envolvimento e participação de todos os membros e não membros do Grupo Praia.

A sessão de abertura contará com a presença da recém nomeada representante Residente do PNUD em Cabo Verde, Ana Graça e do presidente do INE, Osvaldo Borges.