INE: Mais de 153 mil casas vendidas em 2017, um aumento de 26 mil face 2016

Em Portugal venderam-se em 2017 mais 26 mil casas do que em 2016, num total de 153.292, transacionados por 19,3 mil milhões de euros, mais 4,5 mil milhões do que no ano anterior, informou o INE.

“No ano de 2017 foram transacionadas 153.292 habitações, um número que representa um aumento de 20,6% face a 2016. As transações totalizaram 19,3 mil milhões de euros, mais 30,6% do que em 2016”, afirma o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As contas do INE, que constam do Índice de Preços da Habitação (IPHab) hoje divulgado, têm por base informação enviada pela Autoridade Tributária e Aduaneira sobre o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).