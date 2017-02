INE divulga desemprego. É de esperar uma descida ligeira

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a taxa de desemprego do último trimestre de 2016 e a média anual, sendo de esperar uma descida ligeira.

Segundo os últimos dados, a taxa de desemprego no terceiro trimestre foi de 10,5%, inferior em 0,3 pontos percentuais ao registado no trimestre anterior e em 1,4 pontos percentuais face ao período homólogo.

Em declarações ao Jornal Económico, João Cerejeira, professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, antecipa que para o quarto trimestre é de esperar “uma pequena descida no desemprego relativamente ao terceiro trimestre e também ao período homólogo, da ordem dos dois pontos percentuais”.

A mesma evolução será de esperar em termos de média anual, um valor que se fixou em 12,4% em 2015 (menos 1,5 pontos percentuais em relação a 2014).

“Tem havido uma melhoria na confiança dos empresários e também dos consumidores que aumenta as perspetivas de contratação e de investimento”, explica o economista.

Além disso, nos últimos trimestres do ano, houve uma descida na emigração, “o que é positivo porque mostra que a diminuição no desemprego assenta mais na criação de postos de trabalho e não tanto nas saídas” para o estrangeiro, acrescenta João Cerejeira.

Para 2017, o Governo acredita que a taxa de desemprego vai ficar abaixo dos dois dígitos, ao contrário do que prevê a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

“Portugal registou, ao longo de 2016, das maiores descidas da taxa de desemprego na Europa, de dois pontos percentuais, com a taxa a ficar no limiar dos 10%. Baixaremos do limiar dos dois dígitos. Se o fizermos, teremos de pedir desculpa ao secretário-geral [da OCDE Angel] Gurría: o relatório prevê que tal não aconteça”, disse o ministro das Finanças, Mário Centeno, esta segunda-feira.

No relatório, a OCDE reconhece que há uma descida, mas alerta que o desemprego continua em “níveis desconfortavelmente elevados”.