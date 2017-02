INE: Desemprego inalterado em 10,5% no último trimestre de 2016

A taxa de desemprego atingiu 10,5% no quarto trimestre do ano, o mesmo valor registado no trimestre anterior, revelou hoje o Instituto nacional de Estatística (INE). O valor anual ficou em 11,1%.

Segundo o organismo de estatística, a população desempregada foi de 543,2 mil indivíduos nos últimos três meses do ano passado, o que representa uma diminuição trimestral de 1,2% (menos 6,3 mil pessoas) e uma diminuição homóloga de 14,3% (menos 90,7 mil).

A manutenção da taxa de desemprego contraria ligeiramente as expectativas, já que as estimativas mensais do INE apontavam para uma descida na reta final do ano. O organismo de estatística tinha indicado que a taxa mensal atingiu 10,2% em dezembro.