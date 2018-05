Quebra das exportações pesou na economia portuguesa. PIB cresceu 2,1% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto de Portugal expandiu 2,1%, em termos homólogos, no primeiro trimestre do ano, penalizado pela desaceleração das exportações, que não compensou as importações. Os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam a estimativa conhecida há duas semanas.

O valor da comparação homóloga representa uma desaceleração face aos 2,4% registados no quarto trimestre de 2017. A variação trimestral, ou seja, em cadeia, foi de 0,4%, acrescentou o INE.

“A procura externa líquida apresentou um contributo mais negativo para a variação homóloga do PIB”, explica o relatório. O contributo negativo passou para 0,4 pontos percentuais, de 0,1 pontos negativos no quarto trimestre, sendo que as exportações de bens e serviços desaceleraram (para 4,6% no primeiro trimestre de 2018, de 10,1% no mesmo período do ano anterior) mais que as importações (para 5,4% de 9%).