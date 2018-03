‘Indústria’ de fundos imobiliários poderá valer 15 mil milhões em Portugal

Uma ‘indústria’ de fundos imobiliários pode ascender a uma dimensão entre 10 mil e 15 mil milhões de euros, de acordo com os principais ‘players’ e associações do setor imobiliário nacional, citados por um comunicado da Iberian REIT Conference, que terá lugar no hotel Villa Magna, em Madrid, no próximo dia 22 de março.

De acordo com estas expetativas, os REIT, fundos de investimento imobiliário, poderiam movimentar mais do que o quádruplo do valor de investimento imobiliário comercial captado no mercado nacional em 2017.

“Tais veículos, que de forma simplificada se resumem a sociedades de investimento imobiliário cotadas em bolsa, têm sido noutros países europeus, incluindo a vizinha Espanha, um veículo muito bem-sucedido de atração de capital estrangeiro para o imobiliário, com os investidores a destacarem a transparência, flexibilidade e simplicidade, quer a nível fiscal quer a nível de regulação, como as suas principais vantagens”, destaca um comunicado desta organização, coordenada pela Iberian Poperty, una iniciativa da publicação portuguesa Vida Imobiliária, e da EPRA – European Public Real Estate Association, a associação europeia de REIT.