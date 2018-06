Indústria arrasta Bolsa de Lisboa para terreno negativo em contra-ciclo com Europa

A valorização das ações do BCP (+1,19% para 0,2714 euros) permitiu que a queda do mercado nacional tivesse sido mais suave, mas ainda assim o PSI 20 caiu 0,19% para 5.533,95 pontos. O que compara com um EuroStoxx 50 que valorizou 0,13% para 3.439,6 pontos.

Mas foram as ações da indústria papeleira que mais caíram na bolsa. A Altri (-2,28%) e a Navigator (-2,73%) negociaram em baixa. Isto é não só o reflexo da conjuntura externa, mas também das recentes valorizações que estes títulos registaram recentemente. Outra queda significativa foi da holding de Pedro Queiroz Pereira, a Semapa perdeu -2,19%.

A Galp deslizou -1,08% para 15,595 euros. Isto depois da JP Morgan ter revisto em baixa o preço do petróleo Brent, de 75 dólares para 60 dólares por barril.