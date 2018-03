Indicador da atividade económica cai para valor mais baixo desde abril

O indicador de atividade económica diminuiu uma décima em janeiro, face a dezembro, para 2,8 pontos, o valor mais baixo desde abril, mostram os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O indicador de clima económico estabilizou, em fevereiro, pelo segundo mês consecutivo.

O INE regista que o ritmo de crescimento do indicador quantitativo do consumo privado desacelerou em janeiro, “refletindo um contributo positivo menos expressivo de ambas as componentes, consumo corrente e consumo duradouro”.