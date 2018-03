Independentistas falham eleição de Jordi Turull mas esperam consegui-la no sábado

O capítulo mais recente da novela (palavra usada por Ines Arrimadas, líder do Ciudadanos do Parlamento catalão) da investidura do presidente da Generalitat acaba de ter o desfecho esperado: a extrema-esquerda do partido Candidatura de Unidade Popular (CUP) absteve-se de votar no candidato Jordi Turull, o número três da lista de Carles Puigdemont e do JxCat. Ao não acrescentar os seus quatro votos ao ‘sim’ do JxCat e da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Turull não foi eleito.

Ainda: segundo o regimento do Parlamento Catalão, uma nova votação será realizada no sábado. Esta segunda volta precisa apenas de uma maioria simples (66 votos em vez dos 68 para a maioria absoluta) para eleger o candidato, ao contrário da cotação desta quinta-feira, que obrigava a uma maioria absoluta (68 em 135, dos quais 65 da oposição).

Até sábado, os dois partidos que apoiaram Turull esperam conseguir convencer a CUP a alinhar com o grupo independentista, o que poderá não ser fácil – aparentemente a extrema-esquerda parece estar a começar a ficar farta de fazer parte da novela, que se arrasta desde 1 de outubro do ano passado, data do referendo, considerado ilegal, à independência da Catalunha. E, sem os votos da CUP, Turull não terá nem maioria absoluta nem maioria simples.