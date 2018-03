Independentismo catalão abre a primeira brecha

Pode ser a primeira boa notícia para o governo de Madrid na demorada crise aberta com a Catalunha desde o dia 1 de outubro – quando a Generalitat promoveu o referendo à independência da autonomia: a Candidatura de Unidade Popular (CUP), a mais esquerdista das três formações que mantêm a maioria independentista no Parlamento catalão, não apoia o nome de Jordi Sànchez para assumir a presidência do governo autonómico.

Pode ser um duro golpe na estratégia da coligação Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont – apoiada pela Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) – que previa convencer o presidente do Parlamento, Roger Torrent (ERC), a avançar com o nome do segundo nome da lista do exilado em Bruxelas para o substituir.

O conselho político da CUP, após debate com as bases, decidiu não apoiar o acordo conseguido pelas outras formações separatistas e o seu porta-voz, Vidal Aragonés, explicou este sábado em Barcelona que os seus quatro deputados se absterão se o n ome de Sànchez chegar a ser votado.