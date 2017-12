‘Independente’ Putin arranca campanha para reeleição

O presidente russo, Vladimir Putin, iniciou nesta terça-feira a campanha eleitoral para as eleições presidenciais russas com uma mensagem de que não irá mudar o rumo traçado pelo Kremlin.

“Não devemos sair do rumo que traçámos, caso contrário teremos que começar do zero mais uma vez”, disse Putin, ao discursar num fórum da Frente Popular da Rússia. A informação é da EFE.

Putin, que pela primeira vez concorrerá como candidato independente às eleições de março de 2018, realçou que a Rússia é “obrigada a defender a liberdade, estabilidade e a concórdia na sociedade para que os avanços sejam irreversíveis”.

“Devemos defender tudo o que alcançámos, embora seja modesto. Vejo isto como o nosso objetivo comum e, certamente, o meu dever pessoal e a minha responsabilidade cívica como chefe de Estado e candidato à Presidência”, destacou.