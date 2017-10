Independência poderia alastrar. Juncker não quer UE a 98

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerou hoje que se a Catalunha se tornar independente há o risco de outras regiões europeias tentarem o mesmo, esclarecendo que Bruxelas não vai mediar o conflito com Madrid.

“Se a Catalunha se tornar independente, outros fariam o mesmo e isso não me agrada”, disse Juncker, discursando na Universidade do Luxemburgo e citado pela agência EFE. “Não me agradaria que daqui a 15 anos a União Europeia fosse formada por 98 estados. Já é relativamente difícil com 28, não será mais fácil com 27, mas com 98 creio que seria impossível”, acrescentou, segundo avançam os jornais espanhóis.

O presidente da Comissão Europeia reafirmou estar muito preocupado com os movimentos separatistas na Europa e que encorajou o primeiro-ministro espanhol mariano Rajoy a tomar controlo sobre a situação.