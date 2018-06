Indemnização aos lesados do BES: primeira tranche chega a 22 de junho

Os lesados do papel comercial do GES/BES vão receber a primeira tranche da indemnização que lhes é devida a partir da próxima sexta-feira, 22 de junho, num processo que dá o arranque à recuperação de 75% do valor investido e que sofre uma ligeira derrapagem de cerca de 15 dias face à data prevista de final de maio, devido à não validação dos dossiers de 850 lesados. A data de pagamento da primeira tranche foi anunciada esta sexta-feira, 15 de junho, pela Patris, sociedade de Gonçalo Pereira Coutinho que foi escolhida fazer a gestão do fundo de recuperação de créditos.

“Terminou no passado dia 12 de junho de 2018 o período de validação dos Contratos de Adesão e restante documentação complementar remetida pelos potenciais participantes à Patris, data em que os investidores que não reuniam as condições de adesão ao fundo foram notificados, nos termos do Contrato de Adesão, da decisão de recusa de adesão”, revela a Patris em comunicado.

Segundo esta empresa, “a primeira prestação do preço será paga aos participantes no prazo máximo de cinco dias úteis após a publicação do presente comunicado”, hoje divulgado.

Depois de efectuadas as devidas rectificações que passaram, por exemplo, pelo reconhecimento de assinaturas, entrega de documentos adicionais e até mesmo de comprovativos das reclamações de créditos, arrancará agora o pagamento aos 99% dos lesados do BES que aceitaram a solução que permitirá recuperar parte das perdas após o colapso da instituição financeira em agosto de 2014.

No início de maio, fonte ligada ao processo tinha revelado ao Jornal Económico que cerca de 45% dos dossiers [850 lesados] entregues não estavam em conformidade devido, por exemplo, à falta de uma assinatura, ou de um documento, e até de comprovativos da reclamação de créditos. Situações que implicaram as necessárias rectificações e levaram a uma ligeira derrapagem para o pagamento da primeira tranche, previsto até ao final de maio.

Nos casos mais graves, foram identificados lesados (em menor número) que não entregaram o comprovativo da reclamação de créditos e que puderam fazê-lo até 4 de Junho, data até à qual também quem não apresentou a reclamação de créditos pôde ainda fazê-lo.

A validação de todos estes processos pela Patris foi fundamental para que os lesados do BES aderissem efetivamente ao fundo e pudesse ser feito o pagamento.

No comunicado, a Patris avança que “decorreu entre os dias 22 de março e 19 de abril de 2018 o período para adesão e subscrição do fundo de recuperação de créditos denominado FRC – INQ – Papel Comercial ESI e Rio Forte (fundo), que tem em vista potenciar a recuperação dos créditos detidos pelos seus participantes e mitigar as perdas sofridas resultantes ou relacionadas com a aquisição ou detenção de tais créditos”.

A Patris realça ainda que a constituição do Fundo e a produção de efeitos dos contratos de adesão dependem da subscrição da oferta pelo mínimo de metade dos seus potenciais destinatários, representando mais de metade do total do capital investido nos instrumentos financeiros abrangidos pela oferta, a designada “Condição Suspensiva” que foi verificada.

Ou seja, para que este fundo de recuperação fosse criado era preciso que a adesão fosse de “50%+1” de lesados, uma meta que foi alcançada logo no início de abril, tendo-se seguido um processo de validação dos contratos de adesão com a entrega de toda a documentação necessária.

Mais de 1.800 lesados aceitaram proposta

Os lesados que pediram a adesão representam 99% do capital reclamável, que ronda, na totalidade, os 433,8 milhões de euros. Mais de 1.800 clientes (1.880) decidiram aceitar a proposta que lhes permitirá receber até 75% do montante investido

O Governo conta gastar este ano 145 milhões de euros com as indemnizações a pagar aos clientes lesados pelo papel comercial, segundo o Programa de Estabilidade.

Este valor corresponde à primeira parcela das compensações a pagar aos lesados do papel comercial que aderirem ao fundo de recuperação dos créditos que tem como objetivo mitigar as perdas relacionadas com a aquisição de papel comercial emitido pela ESI e Rio Forte e vendido aos balcões do BES. Em causa estão 2.000 clientes que compraram 400 milhões de euros em papel comercial antes da queda do banco e do Grupo Espírito Santo (GES), no verão de 2014.

O processo de indemnização aos lesados do BES que compraram papel comercial do GES, cujo pagamento da primeira tranche chegou a estar previsto para junho de 2017, acabou por demorar mais tempo do que se previa devido à sua complexidade. Final de fevereiro de 2018 tinha sido a última previsão para os lesados começarem a receber as primeiras indemnizações.

O prazo para aderir ao fundo de recuperação de créditos do Banco Espírito Santo (BES) terminou a 19 de abril para que outros investidores lesados, que subscreveram o papel comercial aos balcões do Novo Banco, Best ou do Novo Banco dos Açores, pudessem concluir o processo com vista à recuperação até 75% do valor investido no banco.

O pagamento da primeira tranche surge agora após a entrega dos contratos, bem como os comprovativos de reclamação de créditos junto dos processos de liquidação da ESI e da Rio Forte junto da Patris, o fundo que está a gerir esta solução.

Governo aprova 155 milhões para indemnizar lesados do BES

A solução encontrada entre a Associação dos Indignados e Enganados do BES, o Governo, Comissão de Valores Mobiliários, Banco de Portugal e Novo Banco propõe que os lesados recuperem 75% do valor investido, num máximo de 250 mil euros, isto se tiverem aplicações até 500 mil euros. Já acima desse valor, irão recuperar 50% do valor. A aprovação do fundo prevê o pagamento de cerca de 280 milhões de euros em três tranches.

O governo decidiu financiar diretamente a solução dos lesados do BES, em vez de um empréstimo bancário, para acelerar pagamento e reduzir custos já que deixam de ser cobradas comissões bancárias e o Estado aproveita também condições de financiamento mais favoráveis associadas à redução de juros que resulta da melhoria do rating da República.

O empréstimo direto do Estado à Patris é justificado com o objetivo de pagar mais rapidamente a primeira parcela de indemnização

Quanto ao pagamento, este será feito pelo fundo de recuperação de crédito, que deverá pagar 30% da indemnização aos lesados (cerca de 140 milhões de euros) após a assinatura do contrato de adesão à solução. O restante valor será pago aos lesados em mais duas parcelas, em 2019 e 2020.

No início de março, Governo aprovou a concessão de mais 155 milhões de euros ao fundo de recuperação de crédito para o pagamento da segunda e terceira tranches das indemnizações aos lesados do BES, tendo o Ministério das Finanças garantido que o Estado mantém o compromisso de conceder uma garantia que assegure estes pagamentos. Ou seja, nessa altura voltará a ser reavaliada qual é a solução mais barata para o Estado.

Financiamento direto do Estado aplica-se, para já, à primeira tranche

O financiamento direto do Estado aplica-se, para já, apenas à primeira das três tranches previstas no âmbito da indemnização de 286 milhões de euros até 75% do capital investido no prazo de três anos.

Em troca de receberem as indemnizações os lesados vão passar para o fundo os créditos que têm sobre o BES e entidades relacionadas com o banco, de modo a que seja este a litigar em tribunal contra o banco pelos danos causados.

Caso os tribunais decidam em favor dos lesados, será o fundo de recuperação de créditos a receber as indemnizações.

A solução para os clientes do papel comercial foi uma promessa do primeiro-ministro, António Costa, tendo sido apresentada no final de 2016. Contudo, o processo tem-se arrastado e ainda estão para ser pagas as primeiras indemnizações aos lesados.