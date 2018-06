“Incerteza está a aumentar”. BCE revê em baixa projeção de crescimento económico

O Banco Central Europeu (BCE) reviu em baixa as projeções de crescimento económico para a zona euro, esta quinta-feira, tendo afirmado que “a incerteza está a aumentar”. Sem se referir diretamente a Itália, o presidente Mario Draghi alertou que é necessária ação por parte dos países, especialmente os mais endividados.

“As incertezas estão a aumentar”, afirmou Draghi, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Governadores, esta quinta-feira, em Riga. O presidente do BCE defendeu que o crescimento do bloco continua “sólido e abrangente”, mas “moderou devido a fatores temporários como comércio mais fraco com o resto do mundo”.

Neste cenário, Draghi afirmou que a implementação de reformas estruturais nos países da zona euro tem de ser “substancialmente intensificadas”, para aumentar a resiliência, reduzir o desemprego estrutural e impulsionar a produtividade e o crescimento potencial.