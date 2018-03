Incentivo ao investimento imobiliário: “É imperativo não nos acomodarmos”, realça especialista

É evidente que o mercado imobiliário está a viver um momento de euforia e de grande dinamismo. A confiança e otimismo estende-se a todo o setor mas Tiago Mendonça de Castro, coordenador da Área de Direito Imobiliário da sociedade de advogados, PLMJ, assegura que sem prejuízo do natural contentamento com a atual fase do mercado imobiliário, é imperativo não nos acomodarmos, descurando o futuro. “É essencial que se mantenha uma política de incentivo ao investimento imobiliário, de tal forma que Portugal se mantenha nos radares dos investidores imobiliários, sendo igualmente importante a implementação das medidas necessárias para garantir a sustentabilidade do setor”, admite.

Relativamente às dificuldades legais que existem ainda para o incentivo ao investimento imobiliário, e sendo as matérias próprias do direito imobiliário tendencialmente norteadas pela autonomia privada, o especialista adianta que os constrangimentos legais encontram-se, sobretudo, naquelas matérias que sendo próprias ou paralelas a este setor, estão autonomamente reguladas. “Uma dessas matérias, a título de exemplo, é o arrendamento urbano, que tem visto sucessivas alterações de monta nos últimos anos, com relevo para os investidores, e das quais presentemente resultam várias situações de impasse que não se coadunam com as necessidades de certeza dos investidores”.

Num outro prisma, Tiago Mendonça de Castro refere que se verifica, relativamente a áreas de investimento que ganharam grande relevo no setor imobiliário (como por exemplo as residências de estudantes) um vazio legal que tem levantado alguns obstáculos a investidores perante a incerteza, à partida, quanto à classificação destes empreendimentos.