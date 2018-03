Incêndios: Rui Rio quer ouvir Comissão Técnica Independente e ministro no parlamento

Em conferência de imprensa, no Porto, onde reagiu ao relatório da CTI, Rui Rio considerou estar-se perante “um relatório grave para aquilo que foi a atuação do Governo em outubro”, razão pela qual quer mais informações.

“Vamos chamar à Assembleia da República a Comissão Técnica Independente, o antigo responsável pela Proteção Civil, as associações das vítimas dos incêndios de outubro e, no fim, o ministro da Administração Interna”, informou o líder social-democrata.

Com estas audiências, explicou Rui Rio, o PSD quer ouvir “de viva voz a própria Comissão Técnica Independente, as associações das vítimas, dizendo o que se passa ainda hoje no terreno e que apoios têm tido ou não têm tido relativamente a tudo o que aconteceu, e no fim questionar o ministro já na posse dos dados obtidos nessas audiências. Eu acho que é a forma mais séria de apurar responsabilidades e pressionar o Governo no bom sentido”, sublinhou.