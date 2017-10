Incêndios: Marcelo defende que “se analise” o que aconteceu este ano em Portugal

O Presidente da República defendeu hoje que “se analise” o que aconteceu este ano em Portugal no que diz respeito aos incêndios, num dia em que continuam a lavrar fogos em várias zonas do país.

“Espero que se analise aquilo que foi todo este ano e todo este verão, que começou muito cedo, antes do verão, e que acabou muito tarde, depois do verão. Que se analise, para além dos fatores estruturais, o que pode ter explicado esta realidade para a qual muitos de nós não temos ainda uma resposta imediata”, afirmou hoje Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à SIC Notícias.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, “não é possível dizer que as conclusões de Pedrógão não tenham servido para agora, porque essas conclusões no essencial estiveram prontas e entregues no dia 12” e a “tragédia” de domingo “acontece muito menos de uma semana depois”.

O Presidente da República referia-se ao relatório de análise à “catástrofe do incêndio florestal de Pedrogão Grande”, que aconteceu em junho e que provocou 64 mortos, elaborado pelo Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC) e “sobre o qual haverá naturalmente uma reflexão imediata”.

“Mas tudo o que aconteceu depois disso, e agora nesta situação particularmente anormal, merecerá ser analisado”, disse.

Quatro pessoas morreram este domingo, duas no concelho de Penacova, uma no concelho da Sertã e outra em Oliveira do Hospita, na sequência dos incêndios que lavram em várias zonas do país.

Domingo foi, segundo a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, “o pior dia do ano em matéria de incêndios”, tendo sido ultrapassados os 300 fogos florestais.

“Foi um dia trágico, e noite”, lamentou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo esperar “que a partir de amanhã isso deixe de acontecer”.

Para o chefe de Estado, tratou-se de “um dia trágico pela multiplicação de fogos, por todo o centro e norte, mas mesmo fora do centro e norte, inclusive no litoral”, que “obrigou a um esforço enorme das populações”.

Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de “saudar e agradecer” o trabalho de todos os que estão envolvidos no combate aos fogos, garantindo que esteve “durante o dia em contacto com autarcas”.

O Presidente da República referiu que a sua presença “não foi física, porque seria uma dispersão no continente e não quereria com essa presença vir a criar eventualmente alguma dificuldade no combate ao fogo, tal foi esse o entendimento da comissão técnica independente”.

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para “manifestar palavra muito especial aos familiares das vítimas mortais”, acrescentando que “havendo que ter uma presença física nos próximos dias” dará “prioridade a essas situações”.

Já hoje, o chefe de Estado tinha manifestado “solidariedade” às populações e aos autarcas dos concelhos afetados pelos incêndios que lavram desde domingo em várias zonas de Portugal, numa mensagem publicada hoje no ‘site’ oficial da Presidência da República, com o título “Presidente da República acompanha evolução dos incêndios”.

Mais de 3.600 operacionais, apoiados por quase 1.100 viaturas, estavam a combater, pelas 01:00 de hoje, 26 incêndios importantes, um pouco por todo o país, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).