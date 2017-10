Incêndios: Líder do CDS-PP manifesta “profundo pesar” às famílias das vítimas

“Nesta hora de grande angústia, manifesto aqui o meu profundo pesar aos familiares das vítimas dos incêndios e a minha total solidariedade com aqueles que estão a enfrentar o flagelo das chamas. Um agradecimento muito, muito forte aos bravos bombeiros portugueses”, afirma Assunção Cristas no ‘Facebook’.

Pelo menos quatro pessoas morreram no domingo, duas no concelho de Penacova, uma no concelho da Sertã e outra em Oliveira do Hospital, na sequência dos incêndios que lavram em várias zonas do país.

Domingo foi, segundo a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, “o pior dia do ano em matéria de incêndios”, tendo sido ultrapassados os 440 fogos florestais.