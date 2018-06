Incêndios: Grupo de intervenção da GNR vai passar a estar disponível em todo o território continental e Madeira

O Ministério da Administração Interna assegura que todos os militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR dispõem, neste momento, do Equipamento de Proteção Individual completo e os meios disponíveis para o combate a incêndios foram reforçados com novas contratações e a aquisição de mais viaturas.

O Governo garante que está a reforçar os meios disponíveis para o combate a incêndios, com a contratação de novos militares e a aquisição de mais viaturas. O Ministério da Administração Interna indica que, pela primeira vez, o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR vai estar em atuação em todo o território do continente e Madeira. Num comunicado enviado às redações, o Ministério da Administração Interna indica que, na semana passada, o Tribunal de Contas aprovou os contratos de aquisição de mais 96 viaturas de combate a incêndios rurais, para o GIPS. Tratam-se de 80 viaturas ligeiras e 16 pesadas e devem ser entregues de forma gradual nas próximas semanas. O Executivo socialista lembra que o GIPS já recebeu 8 novas viaturas de combate a incêndios, na segunda quinzena de maio. Além disso, a GNR foi reforçada com 600 novos elementos, 500 para o GIPS e 100 para o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). "Isto significa uma duplicação da sua capacidade em relação a anos anteriores", indica o Ministério da Administração Interna, em comunicado. "Pela primeira vez o GIPS terá atuação em todo o território do Continente e na Madeira, quer no combate inicial, quer no combate ampliado a incêndios rurais". O Ministério da Administração Interna assegura ainda que todos os militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR dispõem, neste momento, do Equipamento de Proteção Individual completo.