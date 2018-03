Incêndios: Governo gasta o mesmo por menos serviços para ter aviões a tempo

O Governo vai gastar os 48,9 milhões de euros que tinha previsto pata alugar 40 aeronaves de combate a incêndios florestais. O Executivo de António Costa deixou cair algumas das suas exigências que constavam no primeiro procedimento, mas embora poupe alguns serviços, acaba por pagar mais noutros, avança o jornal “Público”.

O novo concurso para locação de meios aéreos deve estar fechado em 15 dias e, depois do fracasso do primeiro concurso, o Governo teve de fazer algumas cedências. Entre as mudanças constam a redução das horas de voo, a alteração de alguns tipos de aeronave e a diminuição das exigências de gel retardante, que em alguns casos passa a substituir a água.

As aeronaves vão deixar de estar obrigadas a voar ao pôr-do-sol e obedecer às 12 horas diárias, que eram regra nos concursos anteriores. O novo caderno de encargos foi conhecido na segunda-feira e as empresas têm agora 15 dias para apresentarem as suas propostas. Até agora há apenas uma empresa que concorreu para o aluguer das aeronaves: a Agro-Montiar. As aeronaves devem estar prontas para voar a 15 de maio.