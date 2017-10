Incêndios em Penacova e Sertã fazem três mortos

Três pessoas morreram nos incêndios deste domingo, avança a TVI24, que cita a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar.

Segundo a responsável, duas das vítimas morreram no fogo em Penacova, no distrito de Coimbra. As pessoas estavam num armazém e não conseguiram fugir das chamas.

Uma outra pessoa faleceu na Sertã, distrito de Castelo Branco. Segundo a mesma fonte, é um civil cujo corpo foi encontrado na localidade de Vale do Laço.