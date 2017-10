Incêndios: Dois desaparecidos, “fogo por todo o lado” e faltam meios de combate em Nelas

Duas pessoas estão desaparecidas no concelho de Nelas, onde há “fogo por todo o lado”, casas ardidas, centenas de pessoas deslocadas e faltam meios de combate, disse hoje à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

De acordo com Filipe Guilherme, duas pessoas foram dadas como desaparecidas numa aldeia da freguesia de Senhorim, havendo ainda a registar um ferido naquele concelho do distrito de Viseu, “que conseguiu fugir do veículo onde seguia, que acabou consumido pelas chamas”.

A zona do concelho de Nelas está, relatou o comandante dos bombeiros, “cercada pelas chamas, há fogo por todo o lado”.