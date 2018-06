Incêndios de 2017 marcam resultados do setor segurador, sublinha a ASF

Em Portugal, o conjunto de empresas supervisionadas pela ASF apresentou, em 2017, lucros globais de 324 milhões euros, mais do dobro do registado em 2016.

Esta evolução foi possível apesar do impacto relevante dos custos com sinistros resultantes dos incêndios de grandes proporções que devastaram o território nacional em junho e outubro de 2017, explicou José Almaça, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no Fórum Seguros, um evento organizado pelo Jornal Económico e pela PwC esta quinta-feira em Lisboa.

Sobre a atividade desenvolvida pelo setor no primeiro trimestre de 2018, o responsável detalhou ainda que consolidar o comportamento positivo da produção observado no exercício anterior, assistindo-se, em termos globais, a um aumento de 6% dos prémios emitidos face ao período homólogo de 2017.