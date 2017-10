Incêndios: Alerta vermelho mantém-se até às 20:00 de segunda-feira

Falando num ‘briefing’ aos jornalistas pelas 22:00, na sede na ANPC, em Oeiras (distrito de Lisboa), Patrícia Gaspar confirmou a ideia transmitida anteriormente de ser este “o pior dia do ano” em termos de incêndios, com 443 incêndios florestais, desde as 00:00.

Patrícia Gaspar disse ainda que o número de feridos resultantes de ocorrências durante o dia ronda os 25, embora tenha ressalvado que estes são dados “a precisar de confirmações, dados os elevados fluxos de informações”.

A responsável da Proteção Civil referiu também existirem 108 ocorrências ativas, de elevada complexidade.