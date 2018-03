Incêndio consome parte das antigas instalações da Electra

Segundo o presidente do conselho de administração (PCA) da Electra, Alcindo Mota, o incêndio foi rapidamente controlado, graças a um trabalho de combate que envolveu os Bombeiros Municipais, a ASA, a Polícia Militar e a Protecção Civil, que se deslocaram ao local. O responsável anunciou que a Electra vai agora abrir uma inquérito para apurar as causas deste incêndio.

Segundo informações recolhidas no local, o fogo começou na sala de tratamento de combustível, embora o PCA da Electra não quisesse confirmar esta informação, limitando-se apenas a dizer que as chamas deflagaram no espaço contíguo à antiga central que neste momento está desactivada.

A Inforpress constatou no local que, ao lado do espaço que foi consumido pelo fogo, estava um depósito de combustível, para além de um outro localizado detrás do referido espaço e pertencente a uma empresa de telecomunicações.