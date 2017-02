Impresa pode ser alvo de ‘M&A’ devido a fraca situação financeira, diz BPI

O enfraquecimento dos resultados da Impresa no último ano torna-a mais vulnerável a movimentos de fusão e aquisição (M&A, sigla em inglês), considera o BPI numa nota de Equity Research, frisando que os pretendentes não terão necessariamente ser do setor das telecoms como tem sido veiculado na imprensa.

Na análise, o BPI recorda que têm surgido rumores sobre o eventual interessa da Altice, dona da PT Portugal, para comprar a Mediacapital, detentora da TVI, e que “poderia despoletar um cenário de M&A para a Impresa”. Adianta que se a Altice tiver sucesso numa investida para adquirir a Mediacapital e conseguir integrar um canal de televisão em sinal aberto com uma operadora de telecom isso representaria “uma mudança no paradigma que provavelmente levaria a uma situação no qual a Impresa seria um alvo”.

Os analistas do BPI não acreditam que o regulador permita uma consolidação entre um operador de telecomunicações e um canal de televisão em sinal aberto, mas realçam que “por outro lado, a situação financeira da Impresa piorou nos últimos 12 meses e a empresa está mais vulnerável a movimentos de M&A que não têm necessariamente de vir de operadores de telecom”.