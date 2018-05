Imprensa Nacional-Casa da Moeda investe 850 mil euros em projetos na área de Segurança e Tecnologia

Na sua 2.ª edição, o Prémio Inovação da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) atribuiu cerca de 1 milhão de euros ao desenvolvimento dos três projetos mais inovadores nas áreas da Segurança e Tecnologia. A iniciativa premiou as três candidaturas mais inovadoras e permitiu ainda visitar uma Mostra de Inovação, onde foram apresentados alguns projetos inovadores já implementados ou em fase de desenvolvimento na empresa.

Em comunicado, a instituição diz que “a criação deste Prémio visa recompensar ideias inovadoras que possibilitem a melhoria dos processos produtivos, a criação de novos modelos de negócio ou o desenvolvimento de novos produtos e serviços da empresa que possam passar a fazer parte da sua oferta ao mercado”.

“A inovação não pode ser apenas uma moda ou um evento por ano. Consciente disso, a INCM integrou-a na sua estratégia, no seu dia a dia e nas suas relações com o exterior, tornando-a parte do seu ADN”, disse Maria Manuel Leitão Marques, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, que encerrou a sessão do Prémio Inovação INCM.