A importância da análise de dados (analytics) no sector de hotelaria

A análise de dados (analytics) está a transformar a forma como as empresas líderes no sector de hotelaria fazem negócios. À medida que aumenta o volume e a quantidade de dados gerados, torna-se necessário a aplicação de técnicas de análise mais avançadas para uma melhor tomada de decisão em todas as funções do negócio. Nesta evolução dinâmica, as ferramentas de análise de dados estão a ser usadas para medir e melhorar o desempenho do negócio, focando áreas como o crescimento das receitas, gestão de relacionamento com clientes e experiências proporcionadas aos hóspedes.

O uso de ferramentas de análise de dados tem, muitas vezes, um impacto direto sobre a receita das empresas de gestão hoteleira. No departamento de controlo das receitas, as empresas podem capturar dados de uma infinidade de fontes, incluindo comportamento de pesquisas on-line, tráfego aéreo, vendas de concorrentes e reservas futuras, para melhor prever a procura e otimizar os preços. No departamento de marketing, esta capacidade de gestão de big data permite obter um entendimento mais refinado do comportamento dos hóspedes e das suas expectativas, permitindo uma maior segmentação de clientes e caracterização das suas preferências de compra. Aplicando modelos preditivos a estes dados, os grandes grupos hoteleiros são agora capazes de estimar a probabilidade de resposta dos hóspedes às promoções.

A análise de dados permite também melhorar significativamente a experiência global dos hóspedes. Através da definição de algoritmos e tendo por base um melhor entendimento do que foram todos os passos dados pelo cliente, os programadores de plataformas de reservas são capazes de melhorar o interface do usuário, proporcionando-lhes uma experiência personalizada com recomendações muito customizadas. Os mais avançados sistemas de CRM (Customer relationship management system) já incorporam estas análises de dados para melhor entenderem o comportamento individual dos clientes, permitindo a criação de experiências customizadas durante visitas subsequentes.