Importações de carvão aumentam 16% devido à seca

As importações portuguesas de carvão aumentaram 16%, para 5,9 milhões de toneladas, no ano passado. A seca extrema registada em 2017 obrigou os produtores de eletricidade a aumentar as compras de carvão, fazendo as importações desta matéria-prima atingir o valor mais elevado dos últimos onze anos, avança o jornal “Público”.

O ano passado foi o segundo ano mais quente e o terceiro mais seco desde 1931, o que levou a uma queda drástica na produção hidroelétrica. Como o sistema elétrico está organizado segundo “a ordem de mérito das ofertas”, os produtores optaram pela energia que tem o custo de produção mais baixo, que é o carvão. Ao todo, foram importadas mais seis milhões de toneladas do que no ano anterior.

Devido à laboração intensiva, 2017 fica para a história como um dos anos mais poluentes. “Com os efeitos da seca na produção de eletricidade e com grandes áreas ardidas, o ano de 2017 é o ano com maiores emissões de gases com efeito de estufa em Portugal desde o início da década”, revela a associação ambientalista Zero.