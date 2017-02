“Impeach Trump Now”: Petição já ultrapassou as 500 mil assinaturas

Os subscritores da petição exigem a deposição de presidente, que acusam de estar a criar no país "uma onda de corrupção muito pior do que a do Watergate".

O movimento “Impeach Trump Now” (Impeachment de Trump agora), lançado pela organização norte-americana apartidária e sem fins lucartivos já reuniu mais de 500 mil assinaturas, que exigem a deposição de presidente. A petição alega que durante o ainda curto mandato de Donald Trump, os Estados Unidos já assistiram a “uma onda de corrupção massiva da presidência, muito pior do que a do Watergate”. “Desde o momento em que assumiu o cargo, o Presidente Donald Trump tem andado constantemente a violar a Constituição dos Estados Unidos”, pode lê-se na petição. “O Presidente não está acima da lei e nós não vamos permitir que o Trump lucre com a Presidência à custa da nossa democracia”. Segundo os criadores da iniciativa, “as participações pessoais e empresariais do presidente nos Estados Unidos e no exterior apresentam conflitos de interesses sem precedentes” e exigem uma investigação formal ao caso. Continuar a ler Na história dos Estados Unidos, o Senado aprovou o pedido de impeachment a apenas um presidente, Andrew Johnson, que em 1868, violou a Tenure of Office Act, a lei que previa uma maior restrição dos poderes do presidente dos Estados Unidos. Em 1974, Richard Nixon renunciou ao cargo para evitar um impeachment devido a seu envolvimento no escândalo de abusos de poder da sua administração que ficou conhecido como Watergate. Mais recentemente, Bill Clinton também enfrentou um processo de impugnação, entretanto arquivado pelo Congresso norte-americano, pelo alegado envolvimento sexual com a sua assistente estagiária Monica Lewinsky.