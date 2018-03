Imparidades de 2.507 milhões levam Fundo de Resolução a injetar 792 milhões no Novo Banco

O Novo Banco anunciou prejuízos de 1.395,4 milhões de euros, graças aos 2.056,9 milhões de euros de imparidades. Destas 1.229,2 milhões são para crédito, 398 milhões para operações em descontinuação e 134,3 milhões de provisões para reestruturação.

Estão incluidas nas imparidades, a imparidade constituída para a seguradora GNB Vida, que tem por referência o valor de mercado. Esse valor corresponde à oferta mais alta na venda em curso da GNB Vida em curso.

A contabilização líquida de 445,1 milhões de impostos dos quais 520 milhões por anulações de ativos por impostos diferidos, que de acordo com o atual plano de negócios não preenchem as condições para serem considerados no ativo.