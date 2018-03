Imobiliário de retalho: oportunidades de investimento

Nos últimos anos, a economia da Península Ibérica evidenciou sinais inequívocos de recuperação, sustentados num robusto crescimento económico que impulsionou o consumo privado e acelerou a descida da taxa de desemprego. Os bons fundamentais económicos coadjuvados por um quadro de estabilidade política e social reforçaram a confiança do mercado de investimento e melhoraram substancialmente o mercado de dívida, com um aumento das disponibilidades de crédito e a um custo mais acessível.

Entrámos claramente num novo ciclo. O interesse dos investidores pelo mercado imobiliário ibérico não pára de crescer e, com uma oferta de ativos de qualidade relativamente escassa, assistiu-se a uma natural e sustentada valorização dos mesmos. Tal como outras empresas e investidores que interveem proativamente no mercado ibérico, a Sonae Sierra está a tirar partido deste momento, tendo começado a desenvolver, há já vários anos, um plano ambicioso que está e pretende concretizar, no curto prazo, nos dois países.

Investiremos mais de 750 milhões de euros em Portugal e Espanha nos próximos anos. Por um lado, através da expansão e remodelação de três importantes ativos que detemos (é o caso do Plaza Mayor, em Málaga, onde estamos já a construir o primeiro Outlet de luxo no Sul de Espanha (o McArthurGlenn Designer Outlet), do NorteShopping, que está já a avançar com os trabalhos preparatórios para uma expansão e remodelação de grande dimensão, e também do Centro Colombo, onde ambicionamos expandir a oferta de retalho e complementá-la com uma oferta adicional de escritórios).