Imobiliário: arrendamento de escritórios em Lisboa abranda até maio

Até maio do corrente ano a área de escritórios contratada, em Lisboa, apresenta um valor acumulado superior a 2017, com quase 70 mil m² transacionados (69.793 m²), ou seja, 7% acima do ano anterior (64.944 m²) mas, em maio, a absorção de escritórios no mercado de Lisboa registou um abrandamento face aos meses anteriores, tendo registado 8.433 m², segundo apurou a Savills Aguirre Newman.

Sobre a área contratada, Teresa Cachada, Analista do Departamento de Consultoria da Savills Aguirre Newman, esclarece que cerca de metade foi referente a um novo espaço de co-working, o LACS, criado na zona da Avenida 24 de Julho.

Caracterizando a evolução do mercado de escritórios, Teresa Cachada ressalva ainda que “esta é uma realidade que se tem vindo a verificar nos últimos meses no nosso mercado, já com empresas no mercado nomeadamente a IdeiaHub, Golden Hub e Regus. Desde o início de 2017, o mercado já absorveu mais de 13.500 m² com este fim, sendo expectável que o investimento neste sector continue”, sublinha.