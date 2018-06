Imigrantes: tensão entre Paris e Roma promete continuar

A questão imigração que procura a Europa para escapar à inexistência de condições de vida minimamente aceitáveis em largas regiões de África e do Médio Oriente ensombrou as relações entre Paris e Roma ao longo de toda a semana. Depois de a França ter considerado inumana a forma como o ministro do Interior italiano, o ultra-direitista Matteo Salvini, ‘despaçou’ um navio com mais de 600 imigrantes a bordo de volta para o alto mar – na direção de Malta, mas que acabou por rumar a Espanha – o primeiro-ministro Guiseppe Conte ponderou desmarcar uma visita que tinha agendada a Paris para o final da semana.

Emmanuel Macron resolveu o problema diplomático que se adivinhava com um telefonema direto para Conte e o encontro entre ambos acabou por realizar-se – apesar de, para as fotos já à porta do Palácio do Eliseu, o rosto do primeiro-ministro italiano se manter muito pouco sorridente e as primeiras palavras entre ambos terem feito desaparece o sorriso que Macron se impunha ostentar.

Mas, já em período de conferência de imprensa que fechou o encontro, Emmanuel Macron não desarmou, e chamou a atenção para que “o eixo dos ministros do Interior de Roma, Viena e Berlim apela para um triste passado”. Recorde-se que Roma e Viena – ambos os países são liderados por coligações entre a direita e a extrema-direita – acordaram insistir com a União Europeia para que o agregado endureça a sua posição face à imigração, que consideram ilegal, e que o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer (militante da CSU bávara, partido bem mais à direita que a CDU de Merkel), tem-se mostrado hostil à política da chanceler alemã em relação ao acolhimento dos refugiados.