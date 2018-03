Imigrantes da Venezuela ‘obrigaram’ a um reforço de 300 mil euros na compra de vacinas

O regresso dos imigrantes oriundos da Venezuela levou a que o Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) tivesse de reforçar em 300 mil euros a verba destinada à vacinação.

Pedro Ramos, secretário regional com a tutela da Saúde, explica o investimento como uma medida de segurança. “Todos os imigrantes que regressaram sem documentação relativa às vacinas, nós optamos por começar o esquema do zero. Aumentamos as doses de vacinas, um investimento que ascendeu, em 2017, aos 300 mil euros”, afirmou, em entrevista ao Económico Madeira.

Em fevereiro passado, o SESARAM contratualizou 1,8 milhões de euros para aquisição de vacinas, um montante que prevê já a vacinação da população imigrante.