Imigração: A Europa confrontada com os seus fantasmas

Quando Donald Trump, na altura candidato à presidência dos Estados Unidos, assegurou que, se eleito, iria concluir o muro que já existe na fronteira entre o seu país e o México – e que obrigaria o governo mexicano a suportar os seus custos – vários dirigentes europeus manifestaram veemente repulsa pelo projeto e incredulidade face ao grau mínimo de civilidade que estava na sua base.

Pouco tempo volvido, nem dois anos, o Conselho Europeu vai propor a criação de centros de acomodação de imigrantes e refugiados – que se chamarão “plataforma de desembarque” – que se situem fora das fronteiras da União Europeia e a partir dos quais possa distinguir entre os que são refugiados a precisar da proteção internacional do respetivo estatuto e os que são imigrantes económicos (ou, dito de outra forma, imigrantes que tentam entrar ilegalmente no espaço europeu).

“O Conselho Europeu apoia o desenvolvimento do conceito de plataformas regionais de desembarque, em estreita cooperação com o ACNUR e a OIM (Organização Internacional para as Migrações). Essas plataformas devem permitir procedimentos rápidos para distinguir entre migrantes económicos e aqueles que necessitam de proteção internacional, de modo a reduzir o incentivo para embarcar em viagens perigosas”, diz um documento do Conselho Europeu datado deste mês.