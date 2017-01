Ilda Figueiredo é candidata da CDU à Câmara do Porto

Ilda Figueiredo é a candidata da CDU à Câmara Municipal do Porto nas próximas eleições autárquicas, avança hoje o Jornal de Notícias, citando fonte do partido. O anúncio oficial será feito a 3 de fevereiro, no Porto, pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, avança o jornal, citando Jaime Toga, membro da Comissão Política do Comité Central do partido.

Economista de formação e com várias candidaturas autárquicas no currículo, Ilda Figueiredo desempenhou já funções como vereadora no Porto e como deputada, tanto na Assembleia da República como no Parlamento Europeu.

Esta é a terceira candidatura anunciada à autarquia portuense, depois de Álvaro Almeida pelo PSD e do independente Rui Moreira, atual presidente do município e que tem o apoio formal do PS e do CDS, que decidiram não apresentar candidato próprio.