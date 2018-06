IHG estreia marca de hotéis de luxo, a voco, na Austrália

O IHG (InterContinental Hotels Group) acaba de lançar a voco, uma marca de hotéis de luxo, e anuncia a primeira abertura desta marca na Austrália.

O IHG confirmou que a primeira abertura da marca voco fora da Europa será o Watermark Hotel & Spa Gold Coast, em Surfers Paradise, na Austrália. O hotel de 388 quartos está localizado no centro de Surfers Paradise, a poucos metros da praia, e oferece aos hóspedes duas piscinas e 800 m² de espaço para reuniões. A propriedade será em breve adquirida pelo parceiro de longa data do IHG, a SB&G, que atualmente possui cinco outros hotéis do Grupo na Austrália. O hotel sob a marca voco deve abrir no final de 2018.

A voco, inspirada no significado de convidar ou “junte-se a nós” em latim, combinará “a informalidade e o encanto de um hotel individual com a qualidade e segurança”, explica o Grupo, em comunicado, acrescentando que a presença da marca começará na Europa, Médio Oriente, Ásia e África (EMEAA). Contudo, o objetivo é avançar para a América e Grande China.

A nova marca impulsionará um crescimento significativo para o IHG, com o objetivo de abrir mais de 200 hotéis voco em zonas urbanas e de lazer atraentes, nos próximos 10 anos, reforçando a oferta do IHG no segmento do luxo com 40 mil milhões de dólares, valor que deverá crescer em mais 20 mil milhões de dólares até 2025.

Em conjunto com hotéis individuais e de marcas regionais, esta marca permitirá aos proprietários ter a capacidade de gerar um retorno mais elevado, pela experiência envolvente que pretende proporcionar aos hóspedes e pelo aproveitamento dos sistemas do IHG ( inclui o IHG Rewards Club, um dos maiores programas de fidelidade de hotéis do mundo).

O IHG anunciou o mês passado ter planos de expandir a sua marca de luxo no Reino Unido, mediante um acordo condicional com a Covivio para reformular e gerir 12 hotéis abertos de alta qualidade e um em desenvolvimento no seu portefólio no Reino Unido. “Este acordo significará uma presença importante para a voco no Reino Unido, à medida que alguns desses imóveis se forem transformando na nova marca durante os próximos meses”, reforça a empresa.