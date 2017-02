Para iguaizinhos já temos muitos

A coisa parecia ter consistência: em mais de 40 anos, PS e PCP tinham acumulado uma história comum de desencontros, de desentendimentos, de picardias e até mesmo de algumas selvajarias, com as palavras entre ambos a soarem sempre como pedradas ou trincadelas. Terá sido por isso que a oposição do PSD e do CDS, nos tempos em que ainda nem acreditava que era oposição, se acantonou no discurso de que aquilo – a geringonça, como alguém sem graça lhe chamou – não ia resultar.

Dois orçamentos do Estado depois, a oposição, que entretanto se acostumou a ser oposição – mas ainda se queixa de ter ganho as eleições e de o destino, malvado, lhe ter trocado as contas – ainda não se fartou do vitupério: eles não vão conseguir entender-se, dizem. A todo o momento, o mesmo susto: seja por causa da TSU, da Caixa Geral de Depósitos, do Novo Banco, do aumento do preço da sardinha por alturas das festas populares ou porque um dia 13 calha a uma sexta-feira, a oposição esgrime, mais uma vez, o argumento de que PS, PCP e Bloco não se entendem.

E os dias lá vão passando, as crises, melhor ou pior, lá se vão resolvendo, lá vão aparecendo umas crises novas – e o argumento lá vem outra vez: eles não se entendem, nem sequer têm um acordo escrito, mensurável, que possa ser escrutinado pelos portugueses. Uma balbúrdia anarquista no mundo civilizado da Europa – o mundo por excelência dos acordos de cavalheiros e outros democratas – que desgraçadamente caiu sobre as cabeças pouco esclarecidas do portugueses. Que, recorde-se, quiseram oferecer uma nova maioria ao PSD, maioria essa maldosamente sonegada ao arrepio das urnas e da decência política, dizem eles.